На кордоні Ізраїлю з Ліваном посилились сутички: що відбувається зараз

Ізраїльська армія вирішила ізолювати територію на кордон з Ліваном

На тлі підготовки Ізраїлю до наземної операції в Секторі Газа бойовики "Хезболли" завдають ударів на кордоні з Ліваном. В результаті атак є загиблі та поранені.

Як повідомили арабські ЗМІ, "Хезболла" захопила військову базу ЦАХАЛу на кордоні з Ізраїлем. На опублікованому відео можна побачити, що прапор терористів майорить над будівлею. Водночас в армії Ізраїлю цю інформацію поки не підтвердили.

Своєю чергою ізраїльська армія оголосила про рішення ізолювати територію на відстані до 4 кілометрів від кордону Лівану, повідомляє видання Times of Israel. "ЦАХАЛ наголошує, що вхід у територію суворо заборонений, і просить громадян бути пильними та не заходити в цю територію", — йдеться в повідомленні.

Водночас мешканцям населених пунктів на відстані до 2 кілометрів від кордону з Ліваном наказано залишатися поблизу бомбосховищ до подальшого розпорядження.

Раніше "Хезболла" завдала удару по ізраїльському місту Штула. Внаслідок обстрілу з боку терористів п'ятеро солдатів армії Ізраїлю зазнали поранень.

Місто Штула на мапі

Крім того, терористичне угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за атаки протитанковими керованими ракетами на північному кордоні вранці 15 жовтня, заявивши, що вони стали відповіддю на нещодавні ізраїльські удари в Лівані. Зазначається, що нещодавні удари Ізраїлю стали відповіддю на попередні атаки, здійснені "Хезболлою" та союзними палестинськими фракціями.

Також повідомляється, що під час ракетного обстрілу міста Штула загинув один мирний житель. У ЦАХАЛ заявили, що у відповідь завдають ударів по цілях у Лівані.

Нагадаємо, Ізраїль вирішив перенести початок наземної операції в секторі Газа, яку планував цими вихідними. Причиною цього стала несприятлива погода.