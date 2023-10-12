ХАМАС удерживает похищенных в секторе Газа: почти 100 семей получила уведомления о своих родных

Более трех тысяч человек получили ранения

По состоянию на 12 октября 97 семей получили уведомления от властей Израиля о том, что их родственников удерживают палестинские террористы ХАМАС в секторе Газа. Информации о состоянии пленников нет.

Спустя шесть дней после нападения ХАМАС на Израиль известно о том, что 1300 человек были убиты. Из них большинство — мирные граждане. Об этом сообщает издание The Times Of Israel.

Отмечается, что согласно последним данным, 3300 человек получили различные ранения в результате атаки террористов. Также 200 человек были похищены и увезены в сектор Газа, где боевики продолжают их удерживать. Их судьба пока не известна.

Как пишет El Tiempo Latino, бригадный генерал запаса Галь Хирш обратился к семьям похищенных людей и отчитался о работе, которую проводится постоянно.

"Дорогие семьи, даже во время боевых действий мы прилагаем три основных усилия: оперативную разведку, формулирование положения пленных и пропавших без вести людей, а также помощь их семьям", — сказал он.

Продолжается также прочесывание местности и работа по опознанию жертв, многие пострадавшие проходят лечение в больницах. По словам Хирша, во внимание принимают каждую крупицу информации, которая может помочь найти всех без вести пропавших.

"Вчера я говорил с посланником американского президента по делам заложников Роджером Карстенсом, а сегодня встречусь с его заместителем Стивеном Гилленом, который специально прилетел в Израиль. Для нас очень важны теплые связи, сердечная забота и готовность Соединенных Штатов оказывать нам помощь всеми возможными средствами. Очень многие в Израиле обращаются к нам с предложением помощи и участия в нашей работе на волонтерских началах. Я глубоко тронут и высоко ценю проявляемую в военное время силу нашего духа", — добавил он.

Больше информации ситуации с войной в Израиле читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что гражданка Германии Шани Лук, которую искалечили и похитили террористы, нашлась. Девушка жива и находится в тяжелом состоянии в больнице.