На поле боя мы не одни: в ХАМАС подтвердили, что рф помогает им, и даже сказали чем

рф рада, что США "влезли в Палестину"

россия принимала участие в подготовке боевиков ХАМАС, которые напали на Израиль. Например, кремль разрешил радикалам производить автоматы Калашникова.

Об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на заявление представителя ХАМАС в Ливане Али Барака. Отмечается, что Али, возможно, и не хотел этого признавать, но обмолвился об этом, пытаясь благодарить рф в интервью роспропаганде.

Так вот, как передает Цаплиенко, представитель ХАМАС поведал, что в секторе Газа с разрешения официальной москвы было налажено производство автоматов Калашникова и патронов к ним. Кроме того, фабрики, которые были созданы группировкой, производили и ракетные установки дальностью до 250 км, а также минометы и ракеты к ним. Журналист предполагает, что москва, скорее всего, была в курсе, что такие производства существуют и действуют.

"россия нам симпатизирует. После атаки они послали нам послание. Они рады, что Америка влезла в Палестину. Это снижает американское давление в Украине. Так что на этом поле боя мы не одни", — приводит Цаплиенко цитату Али Барака.

Напомним, что "Телеграф" следит за событиями в Израиле в режиме онлайн: Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется).

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее мы писали о том, что в украинской разведке подтверждают, что в войне в Израиле есть российский след.