Удар по больнице в Секторе Газа привел к масштабным протестам и погромам: новые подробности атаки (видео)

В Израиле говорят, что взрыв случился из-за выхода из строя ракеты боевиков "Исламского джихада"

Мощный удар по больнице в Секторе Газа, в результате которого погибло более 500 человек, привел к масштабным протестам в Иордании и на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет Aljazeera, в административном центре Палестины Раммале (Западный берег) огромное количество людей вышло на протесты с требованием от палестинского лидера Махмуда Аббаса отменить встречу с президентом США Джо Байденом.

Отмечается, что для удержания ситуации под контролем палестинские силовики применили слезоточивый газ, однако демонстранты похоже не собираются расходиться.

При этом сообщается, что Аббас уже сообщил, что отказался от участия во встрече завтра с президентом США Джо Байденом, королём Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

На фоне этого массовый протест прошел в соседней Иордании, где в столице, городе Амман, сотни людей попытались штурмовать посольство Израиля. Силам безопасности пришлось применить слезоточивый газ для того, чтобы оттеснить протестующих.

Кроме того тысячи людей вышли на протесты в Турции, а власти Израиля призвали сограждан покинуть страну.

В свою очередь представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что есть все основания полагать, что удар по больнице был вызван падением ракеты боевиков "Исламского джихада". Вследствие залпа по Израилю одна из ракет дала осечку и упала на медучреждение. В сети тем временем начали распространяться видео, на которых виден момент взрыва ракеты в воздухе.

Несмотря на это в ХАМАС уже успели обвинить США в происшествии, поскольку те "прикрывают израильскую жестокость". На фоне этого россия и ОАЭ собирают экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Напомним, Израиль пока откладывает начало наземной операции в Секторе Газа, но продолжает подвергать район массированным обстрелам с использованием авиации.