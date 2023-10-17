Говорят про сотни жертв: ракета ударила по больнице в секторе Газа (видео момента)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2575
Стороны обвиняют друг друга
В Секторе Газа в результате обстрела якобы была разрушена больница. По данным палестинских СМИ речь идет о "сотнях погибших".
Как информируют палестинские СМИ, речь идет о баптистской больнице Аль-Ахли Аль-Араби в центре города Газа, которая принимала пострадавших вследствие израильских бомбардировок.
При этом там сообщают, что число жертв может превысить 500 человек.
"Мы приняли сотни мучеников и раненых в результате бомбардировки баптистской больницы Аль-Ахли, и в настоящее время мы не можем определить окончательные цифры", — сообщил директор здравоохранения в Секторе Газа.
Стоит отметить, что израильские источники сообщают, что боевики ХАМАС за несколько минут до взрыва на территории больницы заявляли, что запускают в сторону Хайфы одну из мощнейших ракет в своем арсенале R160.
Власти Израиля также не подтверждают причастность к этой атаке.
"Мы получим подробности и проинформируем общественность. Я не знаю, был ли это израильский воздушный удар", — прокомментировал представитель армии Израиля Даниэль Хагари.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур после бомбардировки, а в ХАМАС назвали удар актом геноцида.
Напомним, Израиль пока откладывает начало наземной операции в Секторе Газа, но продолжает подвергать район массированным обстрелам с использованием авиации.