Говорят про сотни жертв: ракета ударила по больнице в секторе Газа (видео момента)

Стороны обвиняют друг друга

В Секторе Газа в результате обстрела якобы была разрушена больница. По данным палестинских СМИ речь идет о "сотнях погибших".

Как информируют палестинские СМИ, речь идет о баптистской больнице Аль-Ахли Аль-Араби в центре города Газа, которая принимала пострадавших вследствие израильских бомбардировок.

При этом там сообщают, что число жертв может превысить 500 человек.

"Мы приняли сотни мучеников и раненых в результате бомбардировки баптистской больницы Аль-Ахли, и в настоящее время мы не можем определить окончательные цифры", — сообщил директор здравоохранения в Секторе Газа.

Стоит отметить, что израильские источники сообщают, что боевики ХАМАС за несколько минут до взрыва на территории больницы заявляли, что запускают в сторону Хайфы одну из мощнейших ракет в своем арсенале R160.

Власти Израиля также не подтверждают причастность к этой атаке.

"Мы получим подробности и проинформируем общественность. Я не знаю, был ли это израильский воздушный удар", — прокомментировал представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур после бомбардировки, а в ХАМАС назвали удар актом геноцида.

Напомним, Израиль пока откладывает начало наземной операции в Секторе Газа, но продолжает подвергать район массированным обстрелам с использованием авиации.