Наземная операция Израиля в cекторе Газа: анализ ситуации от генерала

ЦАХАЛ хотел бы смешать всё с землей и пеплом в cекторе Газа

Во вторник, 17 октября, спустя десять дней после нападения ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по cектору Газа, но не решается на наземную операцию. Хотя та была анонсирована и, похоже, является неотвратимой.

Почему израильтяне медлят и где глобально ошиблись США? Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал в комментарии "Телеграфу".

"Израильтяне после того, что сотворил ХАМАС, после захвата заложников и массовых убийств гражданских, безусловно, хотели бы cмешать всё с землей и пеплом в cекторе Газа. Но им не дают этого сделать партнеры (американцы и европейцы) и жесткие предупреждения ряда арабских стран. Наземная операция в Газе не началась до сих пор вовсе не из-за погодных условий, как пытается представить Израиль, а потому что его высшее военно-политическое руководство пока не решилось на нее. Да, дали время на эвакуацию палестинцев с севера Газы, да – наносят ракетно-бомбовые удары. Но начало сухопутной операции откладывают", – поясняет Игорь Романенко.

Он напоминает, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже проводит челночную дипломатию на Ближнем Востоке, курсируя между Израилем и соседними странами, негативно к нему настроенными. Но, скорее всего, лишь после уже анонсированного на этой неделе визита президента США Джо Байдена в Израиль будет принято решение о наземной операции или ее отмене.

"Если на такую операцию всё же решатся, быстро провести ее не получится. Уличные бои – это всегда сложно, что доказано войной в Украине. А сектор Газа в разы больше того же Бахмута. Плюс – подземные тоннели и так далее", – отмечает генерал.

Кроме того, акцентирует он, с началом такой операции возрастает риск втягивания в войну других стран.

"Соответствующие намерения уже заявили ливанская "Хезболла", явно подтянется Сирия, может вписаться Иран. То есть одновременно Израилю придется воевать на четыре-пять фронтов. А американцам придется помогать ему как основному союзнику вне НАТО. Чего США, конечно, не хотят. Но и сделать особо ничего не могут", – констатирует эксперт.

По мнению Игоря Романенко, Штаты во многом сами спровоцировали такую ситуацию. В том числе затягивая выделение Украине необходимой военной помощи, давая ее по принципу "не проиграть, но и не победить".

"В итоге рф пришла в себя после наших первых побед, заключила союзы с Ираном и Северной Кореей (где-то на заднем плане всем этим управляет еще и Китай), а теперь они совместно добивают систему глобальной безопасности, – поясняет генерал. – Если Израиль хочет уничтожить ХАМАС в секторе Газа, не трогая Палестину на Западном берегу реки Иордан, это требует решительных действий и задействования ЦАХАЛ. Делать по-другому – это отложенное решение, отложенная война, как было в случае попытки замораживания конфликта в Украине в 2015-м, что в итоге привело в 2022-м к широкомасштабной российской агрессии".