Наземна операція Ізраїлю в секторі Гази: аналіз ситуації від генерала

ЦАХАЛ хотів би змішати все з землею та попелом у секторі Гази

У вівторок, 17 жовтня, через десять днів після нападу ХАМАС, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по сектору Гази, але не вирішується на наземну операцію. Хоча та була анонсована і, схоже, є невідворотною.

Чому ізраїльтяни зволікають і де глобально помилилися США? Про це генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів у коментарі "Телеграфу".

"Ізраїльтяни після того, що вчинив ХАМАС, після захоплення заручників і масових вбивств громадян, безумовно, хотіли б змішати все із землею і попелом у секторі Гази. Але їм не дають цього зробити партнери (американці та європейці) і жорсткі попередження низки арабських країн. Наземна операція в Газі не почалася досі зовсім не через погодні умови, як намагається представити Ізраїль, а тому, що його вище військово-політичне керівництво поки що не зважилося на неї. Так, дали час на евакуацію палестинців з півночі Гази, так – завдають ракетно-бомбових ударів. Але початок сухопутної операції відкладають", – пояснює Ігор Романенко.

Він нагадує, що держсекретар США Ентоні Блінкен вже проводить човникову дипломатію на Близькому Сході, курсуючи між Ізраїлем та сусідніми країнами, які негативно до нього налаштовані. Але, швидше за все, лише після вже анонсованого на цьому тижні візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю буде ухвалено рішення про наземну операцію або її скасування.

"Якщо на таку операцію все ж таки наважаться, швидко провести її не вийде. Вуличні бої – це завжди складно, що доведено війною в Україні. А сектор Гази в рази більше того ж Бахмута. Плюс – підземні тунелі тощо", – зазначає генерал.

Крім того, наголошує він, з початком такої операції зростає ризик втягування у війну інших країн.

"Відповідні наміри вже заявили ліванська "Хезболла", явно підтягнеться Сирія, може вписатися Іран. Тобто одночасно Ізраїлю доведеться воювати на чотири-п’ять фронтів. А американцям доведеться допомагати йому як основному союзнику поза НАТО. Чого США, звісно, не хочуть. Але й зробити особливо нічого не можуть", – констатує експерт.

На думку Ігоря Романенка, Штати багато в чому самі спровокували таку ситуацію. Зокрема, затягуючи виділення Україні необхідної військової допомоги, даючи її за принципом "не програти, але й не перемогти".

"Внаслідок цього рф прийшла до тями після наших перших перемог, уклала союзи з Іраном і Північною Кореєю (десь на задньому плані всім цим управляє ще й Китай), а тепер вони спільно добивають систему глобальної безпеки, — пояснює генерал. — Якщо Ізраїль хоче знищити ХАМАС у секторі Гази, не чіпаючи Палестину на Західному березі річки Йордан, це вимагає рішучих дій та залучення ЦАХАЛ. Робити інакше – це відкладене рішення, відкладена війна, як було у разі спроби заморожування конфлікту в Україні 2015-го, що у результаті призвело 2022-го до широкомасштабної російської агресії".