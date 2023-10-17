Война в секторе Газа продолжается, Израиль убежден в своей победе: хроника (обновляется)

Пока о прекращении конфликта речь не идет

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, откуда утром 7 октября начались атаки боевиков террористической группы ХАМАС. Как известно, радикально настроенные арабы устроили настоящую резню в приграничных городках, в результате чего погибли более тысячи граждан Израиля. Позже официальный Иерусалим объявил о начале войны с террористами, а в стране прошла волна мобилизации резервистов. По сектору Газа продолжают наносить авиационные удары, пытаясь разрушить всю инфраструктуру, связанную с бойцами ХАМАС.

В этом материале "Телеграф" оперативно информирует о главных событиях, произошедших во время новой войны между Израилем и ХАМАСом. Информацию с 11 по 16 октября включительно можно узнать в нашей предыдущей публикации по этой ссылке.

Так выглядит современная карта Израиля и Сектора Газа.

17 октября (день одиннадцатый)

7:31 Командующий Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герцы Халеви обратился к своим подчиненным с громкой речью. В нем он заверил, что именно Израиль победит в нынешнем конфликте, ведь "их война справедлива".

"ЦАХАЛ одержит победу благодаря устойчивости представляемой военными нации. Она победит благодаря своим способностям и тому, что мы тренировались для выполнения этой задачи", — говорится в обращении Халеви.

7:00 Израиль обратился в Соединенные Штаты с просьбой предоставить 10 миллиардов долларов экстренной военной помощи, сообщает The New York Times со ссылкой на трех официальных лиц, знакомых с запросом.

6:00 Президент США Джо Байден официально подтвердил свои намерения прибыть в Израиль. Визит должен пройти в среду, 17 октября.

Следует отметить, что накануне также появилась информация о том, что США планируют перебросить несколько тысяч своих военных в Израиль. Ранее в Белом Доме отрицали такую возможность.

Также Телеграф писал, каким образом арабо-израильский конфликт может повлиять на войну в Украине. Без влияния России здесь, конечно, не обошлось.