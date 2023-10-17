Визит подтвержден: стала известна дата приезда Байдена в Израиль

Таким образом Соединенные Штаты продемонстрируют свою "непреклонную поддержку"

Американский лидер Джо Байден действительно собирается с официальным визитом в Израиль. Более того, это произойдет не в ближайшие недели, а уже в среду, 18 октября.

О таких планах президента Соединенных Штатов сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что таким образом США хотят показать свою поддержку Израилю перед лицом жестокой террористической атаки ХАМАС.

У Байдена запланировано несколько официальных встреч, а также консультации по дальнейшим действиям Израиля в нынешнем конфликте с арабскими боевиками.

Также американский президент после посещения Израиля должен побывать в Иордании. Там он встретится с руководителями трех стран — королем Иордании Абдаллой II бин аль-Хусейном, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Главный месседж Байдена на этой встрече — напомнить всем, что террористы ХАМАС не являются представителями голоса палестинского народа о достоинстве и самоопределении. Также планируется обсудить гуманитарные потребности мирного населения в секторе Газа.

Известно, что активная подготовка к приезду Байдена в Израиль уже ведется. В частности, 16 октября в страну прибыл глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла. Он должен был встретиться с израильским начштабом ЦАХАЛ и лучше понять потребности Израиля в обороне.

Следует напомнить, что ранее Джо Байден достаточно конкретно высказался за уничтожение террористов ХАМАС. При этом он подчеркнул, что следует максимально обезопасить мирное население, которое, к сожалению, также страдает от бомбардировок Израилем Сектора Газа.