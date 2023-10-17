Візит підтверджено: стала відома дата приїзду Байдена до Ізраїлю

Таким чином Сполучені Штати продемонструють свою "непохитну підтримку"

Американський лідер Джо Байден таки справді збирається із офіційним візитом до Ізраїлю. Ба більше, це станеться не в найближчі тижні, а вже у середу, 18 жовтня.

Про такі плани президента Сполучених Штатів повідомила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр. Вона підкреслила, що таким чином США хочуть показати свою підтримку Ізраїлю "перед лицем жорстокої терористичної атаки ХАМАС".

У Байдена заплановано кілька офіційних зустрічей, а також консультації щодо подальших дій Ізраїлю у нинішньому конфлікті із арабськими бойовиками.

Також американський президент після відвідин Ізраїлю має побувати у Йорданії. Там він зустрінеться із очільниками трьох країн — королем Йорданії Абдаллою ІІ бін аль-Хусейном, президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі та президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Головний меседж Байдена на цій зустрічі — нагадати усім, що терористи ХАМАС не є представниками голосу палестинського народу щодо гідності та самовизначення. Також планується обговорити гуманітарні потреби мирного населення Сектору Газа.

Відомо, що активна підготовка до приїзду Байдена до Ізраїлю уже ведеться. Зокрема, 16 жовтня до країни прибув голова Центрального командування США генерал Майкл Курілла. Він мав зустрітися із ізраїльським начштабу ЦАХАЛ та краще зрозуміти потреби Ізраїлю щодо оборони.

Слід нагадати, що раніше Джо Байден досить конкретно висловився за знищення терористів ХАМАС. При цьому він підкреслив, що слід максимально убезпечити мирне населення, котре, на жаль, також страждає від бомбардувань Ізраїлем Сектору Газа.