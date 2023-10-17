США можуть перекинути десантників до Ізраїлю: що вони там робитимуть

Бойові завдання вони там не виконають

США підготували близько 2000 десантників для того, щоб у разі потреби відправити їх до Ізраїлю, який готується до проведення операції у Секторі Газа.

Як інформує The Wall Street Journal з посиланням на знайомі із ситуацією джерела, військові можуть виконувати завдання щодо консультування ізраїльських колег та надання медичної підтримки.

Водночас попри те, що вони залишаються представниками збройних сил США, десантники не мають завдання про участь у бойових діях. Інші види військ до розгортання поки що не готували.

Джерела видання повідомляють, що ці десантники наразі перебувають на базах на Близькому Сході та в Європі. При цьому йдеться лише про приведення підрозділів у готовність, але не про фактичне перекидання.

Наразі незрозуміло, в якій ситуації американські військові будуть перекинуті до Ізраїлю, проте видання припускає, що наміри Пентагону можуть свідчити про готовність підтримувати ізраїльських солдатів у разі початку наземної операції у Секторі Газа.

При цьому напередодні у ЗМІ вже ходили чутки, що у Білому домі можуть задіяти війська для проведення операції зі звільнення заручників, які були захоплені бойовиками ХАМАСу.

Як повідомлялося раніше, президент США підтримав Ізраїль у намірі ліквідувати бойовиків ХАМАС, але при цьому він наполягає на тому, щоб мирні жителі Гази не постраждали.