США могут перебросить десантников в Израиль: что они там будут делать

Боевые задачи они там выполнят не будут

США подготовили около 2000 десантников для того, чтобы в случае необходимости отправить их в Израиль, который готовится к проведению операции в Секторе Газа.

Как информирует The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, военные могут выполнять задания по консультированию израильских коллег и оказании медицинской поддержки.

Вместе с тем, несмотря на то, что они остаются представителями вооруженных сил США, десантники не имеют задания по участию в боевых действиях. Другие виды войск к развертыванию пока не готовили.

Источники издания сообщают, что эти десантники в настоящее время находятся на базах на Ближнем Востоке и в Европе. При том речь пока идет лишь о приведении подразделений в готовность, но не о фактической переброске.

Сейчас непонятно, в какой ситуации американские военные будут переброшены в Израиль, однако издание предполагает, что намерения Пентагона могут свидетельствовать о готовности поддерживать израильских солдат в случае начала наземной операции в Секторе Газа.

При этом накануне в СМИ уже ходили слухи, что в Белом доме могут задействовать войска для проведения операции по освобождению заложников, которые были захвачены боевиками ХАМАС.

Как сообщалось ранее, президент США поддержал Израиль в намерении ликвидировать боевиков ХАМАС, но при этом он настаивает на том, чтобы мирные жители Газы не пострадали.