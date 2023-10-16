Зеленський хотів відвідати Ізраїль на днях: ЗМІ дізналися, чому цього не сталося

Україну обурив факт витоку інформації про обговорення можливості візиту президента до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Ізраїль із візитом солідарності на днях, проте йому дали зрозуміти, що "зараз не вдалий час". При цьому в Ізраїлі не визнають відмову.

Про це повідомляє журналіст "Кан" Аміхай Штайн. За його словами, такий факт викликає подив, оскільки багато іноземних політиків приїжджали з візитами солідарності.

Крім того, Україну обурив факт витоку інформації про обговорення можливості візиту президента до Ізраїлю.

"Зеленський хотів приїхати минулого тижня, тому що він уже був за межами України, у Брюсселі. Щоб залишити Україну, де теж йде війна, президентові доводиться користуватися потягом та літаком, що ускладнює будь-який такий виїзд", — йдеться у матеріалі.

Журналіст додав, що в Ізраїлі ж не визнають факту відмови Зеленському у візиті та кажуть, що президент України "може приїжджати коли хоче".

Проте у редакції впевнені у своїх джерелах інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що зараз немає жодного підтвердження того, що українці можуть перебувати у полоні на території сектору Гази.