Зеленський хоче відвідати Ізраїль: перші кроки вже зроблено - ЗМІ

Візит поки не погоджений

Президент України Володимир Зеленський порадив західним лідерам відвідати Ізраїль на знак жесту солідарності, при цьому він уже розглядає таку можливість.

Як повідомляє ізраїльський портал новин Ynet, наразі візит Зеленського не запланований, проте перші контакти між державами вже відбулися. Зокрема, Axios пише, що ОПУ вже направив офіційний запит до офісу Біньяміна Нетаньяху із запитом на погодження особистої зустрічі.

При цьому під час відвідин штаб-квартири НАТО в Бельгії Зеленський порадив своїм колегам вчинити так само.

"Ми перебуваємо в стані війни і знаємо, що означає бути під ударом терористів. Дуже важливо не залишатися самотніми в цій ситуації", — сказав Зеленський і порадив світовим лідерам відвідати Ізраїль, оскільки це "може врятувати життя людей та нації".

Джерела видання заявили, що переговори з цього питання мають попередній характер і дату візиту поки що не визначено.

Як повідомлялося раніше, армія Ізраїлю ліквідувала в Секторі Газа двох високопосадовців ХАМАС. За твердженнями, вони загинули внаслідок авіаударів.

На цьому тлі у ХАМАС закликають арабський та мусульманський світ до "загальної мобілізації". Вони хочуть, щоб усі побачили підтримку палестинців.