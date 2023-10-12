Зеленский хочет посетить Израиль: первые шаги уже сделаны — СМИ

Визит пока не согласован

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал западным лидерам посетить Израиль в знак жеста солидарности, при этом сам он уже рассматривает такую возможность.

Как сообщает израильский новостной портал Ynet, в настоящее время визит Зеленского не запланирован, однако первые контакты между государствами уже произошли. В частности Axios пишет, что ОПУ уже направил официальный запрос в офис Биньямина Нетаньяху с запросом на согласование личной встречи.

При этом во время посещения штаб-квартиры НАТО в Бельгии Зеленский посоветовал своим коллегам поступить так же.

"Мы находимся в состоянии войны и знаем, что значит быть под ударом террористов. Очень важно не оставаться одинокими в этой ситуации", — сказал Зеленский и посоветовал мировым лидерам посетить Израиль, так как это "может спасти жизни людей и нации".

Источники издания заявили, что переговоры по этому вопросу носят предварительный характер и дата визита пока не определена.

Как сообщалось ранее, армия Израиля ликвидировала в Секторе Газа двух высокопоставленных чиновников ХАМАС. Согласно утверждениям, они погибли в результате авиаударов.

На этом фоне в ХАМАС призывают арабский и мусульманский мир к "всеобщей мобилизации". Они хотят, чтобы все увидели поддержку палестинцев.