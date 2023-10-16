Зеленский хотел посетить Израиль на днях: СМИ узнали, почему этого не произошло

Украину возмутил факт утечки информации об обсуждении возможности визита президента в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль с визитом солидарности на днях, однако ему дали понять, что "сейчас не подходящее время". При этом в Израиле не признают отказ.

Об этом сообщает журналист "Кан" Амихай Штайн. По его словам, такой факт вызывает недоумение, поскольку многие иностранные политики приезжали с визитами солидарности.

Кроме того, Украину возмутил факт утечки информации об обсуждении возможности визита президента в Израиль.

"Зеленский хотел приехать на прошлой неделе, потому что он уже был за пределами Украины, в Брюсселе. Чтобы покинуть Украину, где тоже идет война, президенту приходится пользоваться поездом и самолетом, что затрудняет любой такой выезд", — говорится в материале.

Журналист добавил, в Израиле же не признают факта отказа Зеленскому в визите и говорят, что президент Украины "может приезжать когда хочет".

Однако в редакции уверены в своих источниках информации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в настоящий момент нет никакого подтверждения тому, что украинцы могут находиться в плену на территории сектора Газа.