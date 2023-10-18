Байден прилетел в Израиль, а в Иордании отменили саммит по Палестине

Президент США Джо Байден 18 октября прилетел в Израиль. Его самолет совершил посадку в аэропорту Тель-Авива.

Об этом сообщает издание "Гаарец".

Вместе с тем стало известно, что саммит лидеров Иордании, США, Палестины и Египта в Аммане был отменен. Отмечается, что в настоящий момент он не смог бы предотвратить войну на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Иордании Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства страны. Ранее стало известно, что Байден отменил свой визит в Иорданию.

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