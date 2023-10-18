"В течение часа": ХАМАС готов отпустить заложников, но при условии для Израиля

Далеко не все заложники находятся под контролем боевиков ХАМАС

Террористы ХАМАС, совершившие нападение на Израиль, готовы освободить женщин и детей, которых они держат в плену. Такое заявление боевики сделали после нескольких дней переговоров с участием американских, израильских и катарских официальных лиц.

Группировка предупредила, что далеко не все заложники находятся под ее контролем. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на слова дипломата, знакомого с ходом переговоров, и бывшего американского чиновника, проинформированного по этому вопросу.

Отмечается, что некоторых заложников продолжает удерживать Исламский джихад, а еще часть — "случайные оппортунисты среди жителей Сектора Газа". Боевики ХАМАС утверждают, что пытаются взять всех пленников под свой контроль, однако в условиях постоянных бомбардировок у них не получается этого сделать.

Представитель ХАМАС заявил, что они немедленно готовы отпустить заложников, если Израиль прекратит удары по Сектору Газа. По его словам, уже в течение часа люди могут быть освобождены. Однако сейчас якобы нет безопасных условий для их освобождения.

В свою очередь израильский активист Гершог Баскин считает, что это ложное сообщение и психологическая война со стороны ХАМАС. Он отметил, что такой сценарий нереалистичный, ведь у террористов нет никаких гарантий, что Израиль вновь не начнет боевые действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что террористы ХАМАС опубликовали первое видео с одной из заложниц, которая была ими вывезена в Газу.