ХАМАС опубликовал первое видео с заложницей: что сказала похищенная израильтянка (видео)

У девушки повреждена рука

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, откуда утром 7 октября начались атаки боевиков террористической группы ХАМАС. Террористы впервые опубликовали видео с одной из заложниц, которую они похитили и вывезли в Газу.

Как пишет CNN, на видео — 21-летняя Миа Шем, у девушки два гражданства — Израиля и Франции. У нее сломана рука.

"Мы умоляем мир вернуть моего ребенка домой", — сказала ее мать в комментарии изданию.

"Телеграф" следит за событиями в режиме онлайн: Война в секторе Газа продолжается, Израиль убежден в своей победе: хроника (обновляется)

На видео девушка говорит, что была ранена в руку и перенесла операцию в больнице в секторе Газа. Она добавляет, что ее лечат.

"Обо мне заботятся, дают лекарства, все хорошо. Я только прошу, чтобы меня как можно скорее отвезли домой к родителям, к братьям и сестрам. Вытащите меня отсюда как можно скорее. Пожалуйста", — сказала Миа Шем.

Это первое опубликованное ХАМАСом видео заложников, удерживаемых в секторе Газа. Израильские власти сообщили, что, по их данным, в секторе Газа удерживаются 199 человек. Представитель ХАМАС заявил, что по всему сектору удерживаются по меньшей мере от 200 до 250 заложников.

"Я хочу, чтобы она была сильной, и я хочу, чтобы она была уверена, что мир сделает все, чтобы вернуть ее домой", — сказала мать Миа Шем добавив, что все 200 заложников должны вернуться домой.

Как сообщал "Телеграф", подтвердилась информация, что американский лидер Джо Байден собирается посетить Израиль. Более того, это произойдет не в ближайшие недели, а уже в среду, 18 октября.