ХАМАС опублікував перше відео із заручницею: що сказала викрадена ізраїльтянка (відео)

У дівчини пошкоджено руку

Ізраїль продовжує завдавати ударів по сектору Газа, звідки вранці 7 жовтня почалися атаки бойовиків терористичної групи ХАМАС. Терористи вперше опублікували відео з однієї із заручниць, яку вони викрали та вивезли до Гази.

Як пише CNN, на відео — 21-річна Міа Шем, у дівчини два громадянства — Ізраїль та Франція. У неї зламана рука.

"Ми благаємо світ повернути мою дитину додому", — сказала її мати у коментарі виданню.

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На відео дівчина каже, що була поранена в руку та перенесла операцію у лікарні у секторі Газа. Вона додає, що її лікують.

"Про мене дбають, дають ліки, все добре. Я тільки прошу, щоб мене якнайшвидше відвезли додому до батьків, до братів і сестер. Витягніть мене звідси якнайшвидше. Будь ласка", — сказала Міа Шем.

Це перше опубліковане ХАМАС відео заручників, що утримуються в секторі Газа. Ізраїльська влада повідомила, що, за їхніми даними, у секторі Газа утримуються 199 осіб. Представник ХАМАС заявив, що у всьому секторі утримуються щонайменше від 200 до 250 заручників.

"Я хочу, щоб вона була сильною, і я хочу, щоб вона була впевнена, що світ зробить усе, щоб повернути її додому", — сказала мати Міа Шем, додавши, що всі 200 заручників мають повернутися додому.

Як повідомляв "Телеграф", підтвердилася інформація, що американський лідер Джо Байден має намір відвідати Ізраїль. Щобільше, це відбудеться не найближчими тижнями, а вже в середу, 18 жовтня.