Байден прилетів до Ізраїлю, а в Йорданії скасували саміт щодо Палестини

Нетаньягу особисто зустрів главу США в аеропорту

Президент США Джо Байден 18 жовтня (на 12 день після нападу терористів ХАМАС ) прилетів до Ізраїлю. Його літак здійснив посадку в аеропорту Тель-Авіва.

Про це повідомляє видання "Гаарець". Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху особисто зустрів Джо Байдена в аеропорту.

Водночас стало відомо, що саміт лідерів Йорданії, США, Палестини та Єгипту в Аммані було скасовано. Причина в тому, що зараз він не зміг би запобігти війні на Близькому Сході.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Йорданії Аймана Хусейна Абдалли ас-Сафаді, опублікованій на сторінці зовнішньополітичного відомства країни. Раніше стало відомо, що Байден скасував свій візит до Йорданії.

Як пише jpost.com, Байден прибув до Ізраїлю, щоб дати сигнал його ворогам не регіоналізувати конфлікт. Він також планує зустрітися із сім’ями заручників, яких захопили та утримують у Газі терористи ХАМАС. Його візит прокоментувала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Президент переконаний, що важливо продовжувати солідарність з Ізраїлем та ізраїльським народом у скрутну годину", — наголосила вона.

Bloomberg повідомляє, що Джо Байден прибув до Тель-Авіва, щоб зміцнити зобов’язання США перед Ізраїлем. Ще одна його мета — запобігти поширенню його війни з ХАМАСом і занурення Близького Сходу в хаос.

Як повідомляв "Телеграф", ХАМАС заявив, що готовий звільнити жінок та дітей, яких утримує у полоні, якщо Ізраїль припинить удари по сектору Газа. Таку заяву бойовики зробили після кількох днів переговорів за участю американських, ізраїльських та катарських офіційних осіб.