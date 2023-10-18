ЦАХАЛ закликав жителів Сектору Газа евакуюватися до гуманітарної зони: де її створюють (мапа)

Незабаром військові Ізраїлю розпочнуть інтенсивні обстріли сектору Газа

Після кількох днів переговорів з Єгиптом, США та іншими країнами армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Гази. Там надаватиметься гуманітарна допомога палестинцям.

Безпечна зона з’явиться в районі Аль-Мавасі, неподалік Хан-Юніса. Таку інформацію повідомило видання The Times of Israel.

ЦАХАЛ вкотре закликав палестинців у північній частині Гази евакуюватись на південь. Військові попередили, що невдовзі вони розпочнуть інтенсивний обстріл цього району.

Нагадаємо, що по лікарні в секторі Газа було завдано ракетного удару. Там загинуло понад 800 людей. Серед загиблих були пацієнти, жінки та діти. Палестина звинувачує Ізраїль в ударі по лікарні. Ізраїль спочатку заявив, що попереднє розслідування показало "невдалий" запуск ракети ХАМАС. Потім там сказали, що розвіддані вказують на відповідальність за цей запуск збройної групи "Ісламський джихад". Ліванський рух "Хезболла" оголосив середу "днем гніву" проти Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Ізраїль поки що відкладає початок наземної операції в Секторі Газа, але продовжує піддавати район масованим обстрілам з використанням авіації.