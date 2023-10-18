ЦАХАЛ призвал жителей Сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону: где ее создают (карта)

Вскоре военные Израиля начнут интенсивные обстрелы сектора Газа

После нескольких дней переговоров с Египтом, США и другими странами, армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге Газы. Там будет предоставляться международная помощь палестинцам.

Безопасная зона появится в районе Аль-Маваси, недалеко от Хан-Юниса. Такую информацию сообщило издание The Times of Israel.

ЦАХАЛ в очередной раз призвал палестинцев в северной части Газы эвакуироваться на юг. Военные предупредили, что вскоре они начнут интенсивные обстрелы этого района.

Напомним, что по больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Там погибли более 800 человек. Среди погибших были пациенты, женщины и дети. Палестина обвиняет Израиль в ударе по больнице. Израиль сначала заявил, что предварительное расследование показало "неудачный" запуск ракеты "Хамас". Затем там сказали, что разведданные указывают на ответственность за этот запуск вооруженной группы "Исламский джихад". Ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днем гнева" против Израиля.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Израиль пока откладывает начало наземной операции в Секторе Газа, но продолжает подвергать район массированным обстрелам с использованием авиации.