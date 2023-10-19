После Шольца и Байдена в Израиль прилетел Сунак: кого еще ждут

Сунак намерен обсудить с властями Израиля гуманитарную помощь

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг, 19 октября, прибыл в Израиль. Он планирует встретиться со своим коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом страны Исааком Херцогом на фоне военных действий.

Визит продлится два дня. Такую информацию распространило ВВС.

Согласно информации пресс-службы премьера Великобритании, Сунак намерен обсудить с властями Израиля гуманитарную помощь для сектора Газа и эвакуацию гражданского населения анклава.

"Смерть каждого мирного гражданина — это трагедия, а, начиная с ужасающего теракта, совершенного ХАМАС, погублено уже слишком много жизней", — говорится в заявлении Сунака, обнародованном перед визитом.

В своем заявлении британский премьер подчеркнул, что удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира. Произошедшее должно подтолкнуть к тому, чтобы вместе найти решение и избежать опасной эскалации конфликта. "Я позабочусь о том, чтобы Соединенное королевство было в авангарде этих действий", — сказал он.

Отмечается, что Риши Сунак планирует посетить и другие страны Ближнего Востока.

Напомним, что 18 октября в Израиль с визитом приехал президент США Джо Байден, а 17 октября в страну прилетал канцлер Германии Олаф Шольц.

О намерении прилететь в Тель-Авив также сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее "Телеграф" сообщил, что армия обороны Израиля прокомментировала удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого есть сотни жертв. При этом было опубликовано видео территории больницы до и после происшествия.