Після Шольца та Байдена до Ізраїлю прилетів Сунак: на кого ще чекають

Сунак має намір обговорити із владою Ізраїлю гуманітарну допомогу

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер, 19 жовтня, прибув до Ізраїлю. Він планує зустрітися зі своїм колегою Біньяміном Нетаньяху та президентом країни Ісааком Херцогом на тлі військових дій.

Візит триватиме два дні. Таку інформацію розповсюдило ВВС.

За інформацією прес-служби прем’єра Великої Британії, Сунак має намір обговорити із владою Ізраїлю гуманітарну допомогу для сектору Газа та евакуацію цивільного населення анклаву.

"Смерть кожного мирного громадянина — це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, занапащено вже занадто багато життів", — йдеться у заяві Сунака, оприлюдненій перед візитом.

У своїй заяві британський прем’єр наголосив, що удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу. Те, що сталося, має підштовхнути до того, щоб разом знайти рішення і уникнути небезпечної ескалації конфлікту. "Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій", — сказав він.

Зазначається, що Ріші Сунак планує відвідати інші країни Близького Сходу.

Нагадаємо, що 18 жовтня до Ізраїлю з візитом приїхав президент США Джо Байден, а 17 жовтня до країни прилітав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про намір прилетіти до Тель-Авіва також повідомляв президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше "Телеграф" повідомив, що армія оборони Ізраїлю прокоментувала удар по лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа, внаслідок якого є сотні жертв. При цьому було опубліковано відео території лікарні до та після події.