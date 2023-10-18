В стране НАТО после удара по больнице в Газе подожгли консульство Израиля (видео)

Вспыхнули массовые беспорядки

После взрыва в больнице в Газе, в результате которого погибли более 500 человек, в Турции начались масштабные протесты. Протестующие пытались штурмовать военную базу НАТО, а позднее начали громить рестораны McDonald's в Стамбуле и атаковали консульство Израиля.

Кроме того, они напали и на посольство Израиля в Анкаре, сообщает Sozcu. На улицы вышли десятки тысяч людей, митингующие держали в руках палестинские флаги и выкрикивали лозунги с обвинениями Израиля в атаке.

Как пишут СМИ, в Стамбуле демонстрантам удалось прорваться на территорию посольства Израиля и устроить пожар во дворе. Полиция разгоняла толпу с помощью слезоточивого газа и водометов, на место происшествия был стянут спецназ.

Стоит отметить, что протесты прокатились по многим мусульманским странам как на Ближнем Востоке, так и в Северной Африке. Во многих из них демонстранты пытались атаковать посольства Израиля, США или Европейских стран, однако ситуация в Турции отличается, так как она — член НАТО.

Отметим, ЦАХАЛ заявил, что ответственность за взрыв в больнице лежит на террористическом движении "Исламский джихад", публикуя видеоподтверждение. "Исламский джихад", в свою очередь, обвиняет израильских военных.

"Телеграф" рассказывал, что в израильской армии заявили, что причиной взрыва в больнице является выход из строя одной из ракет боевиков "Исламского джихада". Они были запущены в сторону Израиля.