Протесты после удара по больнице в Газе прокатились по миру: в стране НАТО пытались штурмовать американскую базу (видео)

Несколько сотен человек собралось у базы НАТО в Турции

После взрыва в больнице в Газе, в результате которой погибли более 500 человек, по Ближнему Востоку прокатилась волна протестов против Израиля и США. Не обошли демонстрации и Турцию, где люди двинулись на штурм военной базы НАТО.

Как информирует местное издание HaberX, длинные конвои отправились в город Малатья, где расположена радиолокационная база Кюречик. Отмечается, что возглавляют их местные активисты и политики.

Хоть полиция попыталась остановить людей, однако позже их движение продолжилось. Местные жители сообщали о проблемах с движением транспорта в этом районе.

Как видно на видео, которые были обнародованы в сети, демонстранты все же добрались к месту назначения, а некоторые из них пытались штурмовать ограждение и прорваться сквозь ряды силовиков.

Как известно база Кюречик была создана в 2012 году, там размещено оборудование раннего предупреждения о ракетных атаках. База находилась под контролем Вашингтона, но потом она была передана под контроль Турции, хотя американские и другие солдаты НАТО там все еще присутствуют.

Стоит отметить, что протесты прокатились по многим мусульманским странам как на Ближнем Востоке так и в Северной Африке, во многих из них демонстранты пытались атаковать посольства Израиля, США или Европейских стран, однако здесь ситуация любопытна тем, что Турция является членом НАТО.

Как сообщалось ранее, в израильской армии заявили, что причиной взрыва в больнице является выход из строя одной из ракет боевиков "Исламского джихада", которые были запущены в сторону Израиля.