"Ирану это крайне не нравилось": посол Израиля назвал основную причину войны

Иран имеет цель сорвать историческое соглашение на Ближнем Востоке

Одна из причин террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль — попытка сорвать подписание соглашения о дипломатических отношениях с Саудовской Аравией. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.

"Это одна из причин, почему эта атака произошла именно сейчас. Действительно, готовилось подписание соглашения об установлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией, а это одна из самых влиятельных стран арабского мира", — подчеркнул Бродский.

По мнению дипломата, основной бенефициар срыва такого соглашения – Иран.

"Ирану было очень невыгодно, чтобы это произошло, ведь это означало бы изменение реалий на Ближнем Востоке: признание Израиля, признание права Израиля на существование со стороны важнейшей арабской страны. Конечно, Ирану это крайне не нравилось. И одна из целей этого террористического нападения – сорвать подписание такого соглашения", — резюмировал посол Израиля.

Напомним, что по данным украинской военной разведки, россия пытается использовать конфликт в Израиле в свою пользу, чтобы повлиять на ход войны в Украине.

Полный текст интервью с Михаэлем Бродским читайте на сайте "Телеграф" во вторник, 17 октября, утром.