"Ірану це вкрай не подобалося": посол Ізраїлю назвав основну причину війни

Іран має на меті зірвати історичну угоду на Близькому Сході

Одна з причин терористичної атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль — є спроба зірвати підписання угоди про дипломатичні відносини з Саудівською Аравією. Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні пан Міхаель Бродський.

"Це одна із причин, чому ця атака відбулася саме зараз. Дійсно, готувалося підписання угоди про встановлення дипломатичних відносин з Саудівською Аравією, а це одна з найвпливовіших країн арабського світу", — підкреслив Бродський.

На думку дипломата, основний бенефіціар зриву такої угоди – Іран.

"Ірану було дуже невигідно, щоб це сталося, адже це означало б зміну реалій на Близькому Сході: визнання Ізраїлю, визнання права Ізраїлю на існування з боку найважливішої арабської країни. Звісно, Ірану це вкрай не подобалося. І одна із цілей цього терористичного нападу – зірвати підписання такої угоди", — резюмував посол Ізраїлю.

Нагадаємо, що за даними української військової розвідки, росія намагається використати конфлікт в Ізраїлі на власну користь, щоб вплинути на перебіг війни в Україні.

Повний текст інтерв’ю з Міхаелем Бродським, читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 17 жовтня, вранці.