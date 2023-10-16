Грає на руку росії: у розвідці пояснили, як війна в Ізраїлі впливає на Україну

Повідомлення про підтримку росіянами терористів ХАМАСу все частіше з'являються у інформпросторі

Допоки в Ізраїлі все більше загострюється ситуація у протистоянні із арабськими терористами, росія намагається використати цей конфлікт на власну користь. Зокрема, щоб і вплинути на перебіг війни в Україні, у тому числі за допомогою психологічного тиску та дезінформації.

Такої думки притримується представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє телеканал "Ми Україна". Як зазначив розвідник, терористичні атаки по Ізраїлю широко використовуються російськими пропагандистами для поширення неправдивих тез, пов'язаних із Заходом.

"У рф використовують терористичні атаки по Ізраїлю, з одного боку, з метою реалізації окремих інформаційно-психологічних операцій проти України на міжнародному рівні, з метою використати події та атаки в Ізраїлі проти України, послабити міжнародну підтримку – це факт", — переконаний Юсов.

Він також додав, що у мережі все частіше з'являються дані про співпрацю російських громадян із представниками ХАМАСу. Зокрема, мова йдеться і про передачу трофейної зброї терористичній організації, що передувала атакам на Ізраїль.

Слід зазначити, що журналісти The Wall Street Journal переконані: спалах арабо-ізраїльського конфлікту наразі міг покласти край гарним відносинам між росією та Ізраїлем. Вельми показово, що російський диктатор путін став одним із небагатьох світових лідерів, котрий не висловив ізраїльській владі співчуття через вбивство понад 1300 громадян.

Також "Телеграф" раніше писав, що натомість офіційний Китай доволі чітко зайняв сторону щодо війни в Ізраїлі.