Играет на руку россии: в разведке объяснили, как война в Израиле влияет на Украину

Сообщения о поддержке россиянами террористов ХАМАС все чаще появляются в информпространстве

Пока в Израиле все больше обостряется ситуация в противостоянии с арабскими террористами, россия пытается обернуть этот конфликт в свою пользу. В частности, чтобы и повлиять на ход войны в Украине, в том числе посредством психологического давления и дезинформации.

Такого мнения придерживается представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает телеканал "Мы Украина". Как отметил разведчик, террористические атаки по Израилю широко используются российскими пропагандистами для распространения ложных тезисов, связанных с Западом.

"В рф используют террористические атаки по Израилю, с одной стороны, с целью реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины на международном уровне, с целью использовать события и атаки в Израиле против Украины, ослабить международную поддержку — это факт", — убежден Юсов.

Он также добавил, что в сети все чаще появляются данные о сотрудничестве российских граждан с представителями ХАМАС. В частности, речь идет и о передаче трофейного оружия террористической организации, предшествовавшей атакам на Израиль.

Следует отметить, что журналисты The Wall Street Journal убеждены: вспышка арабо-израильского конфликта могла положить конец хорошим отношениям между рф и Израилем. Весьма показательно, что российский диктатор путин стал одним из немногих мировых лидеров, не выразивших израильским властям соболезнования из-за убийства более 1300 граждан.

Также "Телеграф" ранее писал, что вместо этого официальный Китай довольно четко занял сторону войны в Израиле.