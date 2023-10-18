"Неудачный запуск ракеты": Израиль новым видео пояснил свою версию удара по больнице в Газе

Опубликованы кадры, на которых показана территория вокруг больницы до и после удара

Армия обороны Израиля прокомментировала удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого есть сотни жертв. При этом было опубликовано видео территории больницы до и после происшествия.

Так, солдаты ЦАХАл заявляют, что атака по больнице — это "неудачный запуск ракеты" террористов "Исламский джихад". Об этом говорится в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля.

"Неудачный пуск ракеты террористической организации "Исламский джихад" поразил больницу Аль-Ахли в городе Газа. Прилагается видео системы ВВС, запечатлевшее территорию вокруг больницы до и после неудавшегося запуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео, которое было сделано с беспилотника, показаны последствия удара. Отмечается, что если бы взрыв в Секторе Газа был вызван израильскими боеприпасами, осталась бы воронка от 7 до 19 метров в диаметре.

Израильские военные обратили внимание на то, что воронки, характерной для разрывов боеприпасов ЦАХАЛа, нет. На кадрах видны следы крупного пожара, сгоревшая парковка, поврежденные крыши и прочее, но конкретно воронки нет.

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что армия провела оценку ситуации и выяснила, что именно "Исламский джихад" совершил нападение на больницу в Газе. По его словам, ХАМАС тоже знает это, но намерено обвиняет Израиль. Об этом пишет местный канал 13tv.

"Прямого ущерба госпиталю не было, нанесен только ущерб парковке. ХАМАС завысил число погибших. В госпитале нет воронок, характерных для ударов израильской авиации. Размер ущерба — из-за использованной боеголовки посредством джихада", — сказал Хагари.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после случившегося с больницей в секторе Газа, в Турции начались массовые протесты. Люди пытались штурмовать военную базу НАТО, а затем подожгли консульство Израиля.