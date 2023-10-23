"Прекращения огня в Газе не будет": какие сюрпризы Израиль готовит врагу (видео)

Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС

Операция Израиля по зачистке сектора Газа от террористов ХАМАС, после их жестокого нападения на страну 7 октября, идет уже 17-й день. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, и не только, военная операция будет длиться до тех пор, пока в Газе не останется террористов.

Как сообщается в Telegram-канале армии Израиля, ЦАХАЛ снова атаковал позиции еще одной террористической организации, угрожающей стране, — Хизбаллы в Южном Ливане, уничтожив наблюдательный пункт. Удар также был нанесен по пусковому пункту противотанковых ракет, который был направлен на один из израильских населенных пунктов.

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что операция в секторе Газа может занять до трех месяцев. По ее итогам ХАМАС должен быть уничтожен, сообщают "Вести Израиля".

"Это должен быть последний маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАСа не будет", — заверил он.

Удар ЦАХАЛ по целям в Ливане

Вместе с тем, Израиль пропускает гуманитарную помощь в сектор Газа. Запланировано, что 23 октября через КПП в Рафиахе проследует еще не менее 40 грузовиков с гуманитарным грузом.

Также стало известно, что высокопоставленный израильский источник заявил в интервью западным СМИ, что прекращения огня в Газе не будет, несмотря на переговоры по освобождению более 200 заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как сообщал "Телеграф", по данным сирийской стороны, утром 22 октября Израиль нанес авиаудары по аэропортам Алеппо и Дамаска, в результате чего были повреждены и выведены из строя взлетно-посадочные полосы. За последний год оба аэропорта неоднократно подвергались ударам.