Оружия на всех не хватит? США передали Израилю часть "украинских" снарядов — СМИ

Из-за нападения ХАМАС на Израиль Украина недополучит десятки тысяч снарядов

Хотя в США говорят, что относятся с одинаковой серьезностью к войне в Украине и Израиле и имеют достаточное количество оружия, чтобы поддерживать обе страны, но некоторые заявления Пентагона поднимают вопрос в том, действительно ли это так.

Как говорится в материале The NYT, хоть война в Украине кардинально отличается от войны в Израиле, но есть вещи, в которых отчаянно нуждаются обе страны. В частности, к таковым относятся 155-мм артиллерийские снаряды.

"Представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", — говорится в материале.

Дело в том, что многие снаряды в Украину поступали со складов США на Ближнем Востоке и непосредственно в Израиле. Поскольку они изначально размещались там для помощи Тель-Авиву в случае войны, то неудивительно, что в нынешних условиях в Украину они не попадут.

Хотя источники издания говорят, что из-за разного характера войны потребности Украины и Израиля сильно различаются, но некоторые позиции все же будут совпадать и речь идет не только об артиллерийских снарядах.

Речь также идет об "умных бомбах" — типе авиационных боеприпасов, которые благодаря GPS-наведению способны с высокой точностью поражать наземные цели. Впрочем, учитывая то, что Израиль успел закупить с 2010 года 8500 бомб такого типа, а на складах Пентагона еще есть около 34 тысяч бомб, скорее всего если конкуренция за них и начнется, то нескоро.

А вот с переносными зенитно-ракетными комплексами "Stinger" ситуация может обстоять иначе, поскольку они хорошо подходят для израильских условий городских боев и для борьбы с многочисленными воздушными целями россиян на широком фронте в Украине. По словам экспертов, такие системы производятся в ограниченных количествах и поставляются не только в Украину и Израиль, но и Тайваню для усиления безопасности перед угрозой вторжения Китая.

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планируется выделить 61,3 млрд долларов.