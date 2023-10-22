Зброї на всіх не вистачить? США передали Ізраїлю частину "українських" снарядів — ЗМІ

Через напад ХАМАС на Ізраїль Україна недоотримає десятки тисяч снарядів

Хоча в США кажуть, що ставляться з однаковою серйозністю до війни в Україні та Ізраїлі і мають достатню кількість зброї, щоб підтримувати обидві країни, але деякі заяви Пентагону порушують питання, чи це дійсно так.

Як повідомляє The NYT, хоча війна в Україні кардинально відрізняється від війни в Ізраїлі, але є речі, яких відчайдушно потребують обидві країни. Зокрема до таких належать 155-мм артилерійські снаряди.

"Представник Міністерства оборони заявив, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, будуть перенаправлені до Ізраїлю", — йдеться у матеріалі.

Річ у тому, що багато снарядів в Україну надходили зі складів США на Близькому Сході та безпосередньо в Ізраїлі. Оскільки вони спочатку розміщувалися там для допомоги Тель-Авіву у разі війни, то не дивно, що за нинішніх умов в Україну вони не потраплять.

Хоча джерела видання кажуть, що через різний характер війни потреби України та Ізраїлю сильно різняться, але деякі позиції все ж таки збігатимуться і йдеться не лише про артилерійські снаряди.

Йдеться також про "розумні бомби" — тип авіаційних боєприпасів, які завдяки GPS-наведенню здатні з високою точністю вражати наземні цілі. Втім, враховуючи те, що Ізраїль встиг закупити з 2010 року 8500 бомб такого типу, а на складах Пентагону ще є близько 34 тисяч бомб, швидше за все, якщо конкуренція за них і почнеться, то нескоро.

А от із переносними зенітно-ракетними комплексами "Stinger" ситуація може бути інакше, оскільки вони добре підходять для ізраїльських умов міських боїв і для боротьби з численними повітряними цілями росіян на широкому фронті в Україні. За словами експертів, такі системи виробляються в обмежених кількостях і поставляються не лише в Україну та Ізраїль, а й до Тайваню для посилення безпеки перед загрозою вторгнення Китаю.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 мільярдів доларів додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планується виділити 61,3 млрд. доларів.