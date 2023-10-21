Питання нацбезпеки США: Байден пояснив, чому Україна та Ізраїль важливі для американців

Американський президент каже, що ці війни ближчі, ніж здається

Президент США Джо Байден пояснив американцям, чому для Вашингтона важливо продовжувати надавати підтримку Україні та Ізраїлю.

Як повідомив він у своїй соцмережі X (колишній Twitter), для багатьох американців питання воєн у цих двох країнах можуть здатися далекими, але їм не варто так вважати.

"Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нашої національної безпеки. Історія навчила нас, що коли терористи та диктатори не платять свою ціну, вони викликають більше смертей та руйнувань", — написав американський лідер.

Як повідомлялося раніше, днями Байден заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль є "луною" російського вторгнення в Україну. Тим самим він порівняв політику російського диктатора з поведінкою терористичної організації, чим викликав сильне обурення у кремля.

Варто зазначити, що напередодні президент США запросив у Конгресу 106 мільярдів доларів, з яких понад 60 мають піти на оборонні потреби України. У цьому пакеті передбачено й кошти для Ізраїлю, але на його потреби закладено у рази менше — 14 мільярдів.

Раніше Телеграф повідомляв, що у США озвучили кількість ракет ATACMS, які отримала Україна. Доставка відбувалася таємно, щоб росіяни не завдали ударів.