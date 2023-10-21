Байден заявив про необхідність створити "новий світовий порядок": подробиці гучної заяви

Американський лідер каже, що світ перебуває в переломному моменті історії

Рішення, які західний світ прийме в найближчі кілька років, прямо позначаться на тому, що відбуватиметься в наступні кілька десятиліть.

Як розповів президент США Джо Байден на передвиборчому прийомі у Вашингтоні, світу потрібний "новий світовий порядок". Його виступ був оприлюднений преслужбою Білого дому.

"Ми провели 50 років у повоєнному періоді, і все працювало страшенно добре, але тепер все видихнулося. Потрібен новий, новий світовий порядок", — сказав Байден.

За його словами, якщо США будуть "досить зухвалі та впевнені в собі", то вони зможуть об’єднати світ так, як "цього ніколи не було раніше".

При цьому американський лідер зазначив, що зараз настав переломний момент історії, а рішення, які будуть прийняті в найближчі 4-5 років, зрештою визначать те, як виглядатимуть для всього світу наступні 40-50 років.

"Я просто думаю, що ми маємо реальну можливість об’єднати світ так, як цього не було вже довгий час. І зміцнити перспективу миру, а не применшити її", — сказав він.

Варто зазначити, що фраза "новий світовий порядок" традиційно асоціюється із планами лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера щодо зміни кордонів у Європі та вже використовувалася російськими пропагандистами для виправдання вторгнення в Україну.

Втім, у США ця фраза має дещо інший зміст через фразу "Novus ordo seclorum", яка прописана на Великій пресі США (зареєстрована ще 1782 року). Дослівно це перекладається, як "Новий порядок на століття", але у деяких трактуваннях переклад звучить як "новий світовий порядок". Тому лідери США неодноразово використовували цю фразу у своїх публічних виступах.

Як повідомлялося раніше, днями Байден заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль є "луною" російського вторгнення в Україну. Тим самим він порівняв політику російського диктатора з поведінкою терористичної організації, чим викликав сильне обурення у кремля.