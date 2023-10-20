Байден порівняв путіна та ХАМАС: у кремлі збудилися і відповіли

Прессекретар путіна заявив, що росія не сприймає "такий тон"

У кремлі обурені словами президента США Джо Байдена, який поставив знак рівності між політикою російського президента володимира путіна та діями терористів ХАМАС. У ході свого звернення до американської нації лідер США заявив, що хоча ХАМАС і путін представляють різні загрози, між ними багато спільного — вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію.

Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков. Його слова цитують росЗМІ.

"Ми не приймаємо такий тон щодо російської федерації і щодо нашого президента", — сказав він журналістам.

пєсков додав, що "прізвище путіна є невід’ємною частиною внутрішньополітичного життя США". За його словами, зараз дуже хвилюючий, потенційно небезпечний момент у міжнародній обстановці, зокрема і війна на Близькому Сході.

"І емоцій багато у виступах різних політиків, у тому числі й високопоставлених політиків та державних діячів. Але навряд чи така риторика підходить для відповідальних лідерів держав. І навряд чи така риторика може бути прийнятною для нас. Ми не приймаємо такий тон щодо російської федерації й щодо нашого президента", — заявив прессекретар диктатора.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час свого великого звернення до американців у ніч на 20 жовтня (за часом Штатів — 19 жовтня) сказав, що напад ХАМАС на Ізраїль є "відлунням" тієї війни, яку вже майже 20 місяців веде в Україні президент росії володимир путін.

"Ви знаєте, напад на Ізраїль є відлунням майже 20 місяців війни, трагедії та жорстокості, заподіяних народу України, людям, які сильно постраждали після того, як путін розпочав повномасштабне вторгнення. Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтувань, які росіяни використовували як зброю, і тисячі та тисячі українських дітей, насильно вивезених до росії, вкрадених у батьків", — сказав Байден.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у своєму зверненні Джо Байден також поділився спогадами про свій візит до Києва у лютому 2023 року. Він розповів, що відчував, гуляючи під звук сирен із Володимиром Зеленським столицею України і яку обіцянку тоді привіз.