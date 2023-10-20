"Напад на Ізраїль - відлуння війни в Україні": Байден назвав головну схожість росії та ХАМАС

Глава США звернувся з великою промовою до американської нації

Президент США Джо Байден під час свого великого звернення до американців у ніч на 20 жовтня (за часом Штатів — 19 жовтня) сказав, що напад ХАМАС на Ізраїль є "відлунням" тієї війни, яку вже майже 20 місяців веде в Україні президент росії володимир путін.

Повну версію промови Байдена опублікувало видання The New York Times. Головний посил його звернення — пояснення своїм співвітчизникам, чому допомога Україні та Ізраїлю під час воєн у цих державах є важливою.

Глава США зазначив, що угруповання ХАМАС розв’язало чисте зло у світі. Єврейський народ знає, мабуть, найкраще, що немає межі розбещеності людей, коли вони хочуть заподіяти біль іншим, додав він.

"Ви знаєте, напад на Ізраїль є відлунням майже 20 місяців війни, трагедії та жорстокості, заподіяних народу України, людям, які сильно постраждали після того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтувань, які росіяни використовували як зброю, і тисячі та тисячі українських дітей, насильно вивезених до росії, вкрадених у батьків", — сказав Байден.

"Телеграф" зібрав основні тези з промови глави США: "ХАМАС та Путін мають спільне": найважливіші заяви з нового звернення Байдена (відео)

Він додав, що хоча ХАМАС та путін представляють різні загрози, вони мають спільне. Вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію.

"Заявленою метою існування ХАМАСу є знищення держави Ізраїль та вбивство євреїв. ХАМАС не представляє палестинського народу. ХАМАС використовує палестинських цивільних як живий щит, і невинні палестинські сім’ї дуже страждають через них. Тим часом, путін заперечує, що Україна має чи колись мала справжню державність, він стверджує, що Радянський Союз створив Україну, і лише два тижні тому він сказав світові, що якщо Сполучені Штати та наші союзники вийдуть, а якщо Сполучені Штати вийдуть, то це зроблять і наші союзники, — військовій підтримці України залишиться, цитую, тиждень життя", — наголосив президент США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у своєму зверненні Джо Байден також поділився спогадами про свій візит до Києва у лютому 2023 року. Він розповів, що відчував, гуляючи під звук сирен із Володимиром Зеленським столицею України і яку обіцянку тоді привіз.