"Нападение на Израиль - эхо войны в Украине": Байден назвал главное сходство россии и ХАМАС

Глава США обратился с большой речью к американской нации

Президент США Джо Байден, в ходе своего большого обращения к американцам в ночь на 20 октября (по времени Штатов — 19 октября) сказал, что нападение ХАМАС на Израиль является "эхом" той войны, которую уже почти 20 месяцев ведет в Украине президент россии владимир путин.

Полную версию речи Байдена опубликовало издание The New York Times. Главный посыл его обращения — объяснение своим соотечественникам, почему помощь Украине и Израилю во время войн в этих государствах важна.

Глава США отметил, что группировка ХАМАС развязала чистое зло в мире. Еврейский народ знает, пожалуй, лучше всех, что нет предела распущенности людей, когда они хотят причинить боль другим, добавил он.

"Вы знаете, нападение на Израиль является эхом почти 20 месяцев войны, трагедии и жестокости, причиненных народу Украины, людям, которые сильно пострадали после того, как Путин начал полномасштабное вторжение. Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилований, которые россияне использовали как оружие, и тысячи и тысячи украинских детей, насильственно вывезенных в россию, украденных у родителей", — сказал Байден.

"Телеграф" собрал основные тезисы из речи главы США: "ХАМАС и Путин имеют общее": самые важные заявления из нового обращения Байдена (видео)

Он добавил, что хотя ХАМАС и путин представляют разные угрозы, они имеют общее. Они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию.

"Заявленной целью существования ХАМАСа является уничтожение государства Израиль и убийство евреев. ХАМАС не представляет палестинского народа. ХАМАС использует палестинских гражданских как живой щит, и невинные палестинские семьи очень страдают из-за них. Между тем, Путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела настоящую государственность. Он утверждает, что Советский Союз создал Украину. И только две недели назад он сказал миру, что если Соединенные Штаты и наши союзники выйдут, а если Соединенные Штаты выйдут, то это сделают и наши союзники — военной поддержке Украины останется, цитирую, неделя жизни", — подчеркнул президент США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в своем обращении Джо Байден также поделился воспоминаниями о своем визите в Киев в феврале 2023 года. Он рассказал, что чувствовал, гуляя под звук сирен с Владимиром Зеленским по столице Украины и какое обещание тогда привез.