"Принес с собой обещание": Байден поделился воспоминаниями о визите в Киев

По словам главы Соединенных Штатов, гуляя по Киеву под звуки сирен, он не чувствовал себя одиноким

Президент США Джо Байден, в ходе своего большого обращения к американцам в ночь на 20 октября (по времени Штатов — 19 октября) рассказал о своем визите в Украину во время войны. Он без объявления прибыл в Киев утром 20 февраля 2023 года — накануне годовщины полномасштабного нападения россии на нашу страну.

Полную версию речи Байдена опубликовало издание The New York Times. Главный посыл его обращения — объяснение своим соотечественникам, почему помощь Украине и Израилю во время войн в этих государствах важна.

"В начале этого года я сел на борт Air Force One для секретного рейса в Польшу. Там я сел в поезд с затемненными окнами на 10-часовую поездку в одну сторону в Киев, чтобы стоять с народом Украины в канун годовщины их храброй борьбы с путиным. Мне сказали, что я был первым американцем, посетившим зону боевых действий, неконтролируемую вооруженными силами Соединенных Штатов после президента Линкольна", — поделился воспоминаниями Байден.

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Он добавил, что его сопровождала лишь небольшая группа сотрудников службы безопасности и несколько советников. Однако в Украине глава США не чувствовал себя одиноким.

"Но когда я вышел из поезда и встретил Зеленского, президента Зеленского, я не чувствовал себя одиноким. Я принес с собой идею Америки, обещание Америки людям, которые сегодня борются за то, за что мы боролись 250 лет назад: свободу, независимость, самоопределение. И когда я гулял по Киеву с президентом Зеленским, где вдалеке раздавались сирены воздушной тревоги, я почувствовал то, во что всегда верил сильнее, чем когда-либо прежде: Америка все еще является маяком для мира … Сегодня во всем мире есть невинные люди, которые имеют надежду благодаря нам. Которые верят в лучшую жизнь благодаря нам. Которые отчаянно стремятся не быть нами забытыми. И которые нас ждут", — подчеркнул Джо Байден.

Он добавил, что, как сказала его подруга Мадлен Олбрайт, Америка — незаменимая нация. Однако время, по словам главы Америки, имеет немаловажное значение и нельзя позволить внутренним спорам внутри США привести к победе террористов и тиранов.

"Мы не можем позволить пустяковой, партийной, гневной политике стать на пути выполнения наших обязанностей как великой нации. Мы не можем и не позволим победить таким террористам как ХАМАС и тиранам, как путин. Я отказываюсь позволить этому произойти", — резюмировал Джо Байден.

Как сообщал "Телеграф", накануне обращения Байдена к американцам, он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Президент Украины поблагодарил лидера США за передачу ракет ATACMS и обсудил дальнейшую военную помощь нашей стране.