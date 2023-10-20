"ХАМАС и Путин имеют общее": самые важные заявления из нового обращения Байдена (видео)

Политик много рассказал о своих визитах как в Украину, так и в Израиль — оба во время активных военных действий в странах

Американский лидер Джо Байден в ночь на 20 октября (по времени Штатов — 19 октября) выступил в Белом Доме с обращением к американцам. Основная суть этой речи — объяснить своим соотечественникам, почему помощь Украине и Израилю во время войн в этих государствах важна. Важна не только для украинцев и израильтян, но и для американцев и остального цивилизованного мира.

Речь, транслировавшаяся основными американскими телеканалами, получилась длинной и насыщенной, "Телеграф" приводит отдельные важные цитаты на прямом языке в этом материале. Для удобства мы разбили обращение Байдена на несколько подтем, хотя все его слова были тесно связаны одной мыслью — зло должно проиграть.

О том, почему помощь Украине и Израилю важна

Мы стоим перед точкой перелома истории. Один из моментов, когда решения, которые мы принимаем сегодня, будут определять будущее на десятилетие вперед. История научила нас, что, когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают больше хаоса, смертей и больше разрушений. Они продолжают уходить. А стоимость и угрозы для Америки и мира продолжают расти.

Следовательно, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной. Он, Путин, уже угрожал напомнить, процитирую, напомнить Польше, что их западные земли — подарок России. Один из его главных советников, бывший президент России, назвал Эстонию, Латвию и Литву балтийскими провинциями РФ.

[…] За пределами Европы мы знаем, что за этим наблюдают наши союзники и, возможно, самое главное, наши противники и конкуренты. За нашим ответом наблюдают и в Украине. И если мы пойдем и позволим Путину уничтожить независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире получат смелость попробовать то же самое. Риск конфликта и хаоса может распространиться в других частях света: в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, особенно на Ближнем Востоке. Иран поддерживает Россию на Украине, а также ХАМАС и другие террористические группы в регионе. И мы будем продолжать привлекать их к ответственности, я могу добавить.

Американское лидерство – это то, что держит мир вместе. Американские альянсы – это то, что обеспечивает нам, Америку, безопасность. Американские ценности – это то, что делает нас партнёром, с которым другие страны хотят работать. Подвергать все это риску, если мы уйдем из Украины, если мы отвлечемся от Израиля, просто не стоит.

Вот почему завтра я пошлю в Конгресс срочный бюджетный запрос для финансирования потребностей национальной безопасности Америки, поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности на поколениях, поможет нам уберечь американские войска от опасности, поможет нам построить более безопасный, мирный и преуспевающий мир для наших детей и внуков.

О войне в Израиле

Мне говорят, что я первый американский президент, побывавший там [в Израиле — ред.] во время войны. Я встретился с премьер-министром и членами его кабинета, и, что наиболее трогательно, я встретился с израильтянами, лично пережившими ужасный ужас нападения ХАМАС 7 октября. […] Террористическая группировка ХАМАС развязала чистое чистое зло в мире, но, к сожалению, еврейский народ знает, пожалуй, лучше всех, что нет предела распущенности людей, когда они хотят причинить боль другим.

В Израиле я видел людей, которые сильны, решительны, устойчивы, а также разъярены, в шоке и глубокой, глубокой боли. Я также разговаривал с президентом Аббасом, Палестинскими властями, и повторил, что Соединенные Штаты остаются приверженными праву палестинского народа на достоинство и самоопределение. Действия террористов ХАМАС этого не снимают сразу.

Как и многие другие, я разбит сердцем из-за трагической потери палестинских жизней, включая взрыв в больнице в Газе, которого не сделали израильтяне. Мы оплакиваем каждую невинно потерянную жизнь. Мы не можем игнорировать человечность невинных палестинцев, желающих только жить в мире и иметь возможность.

О войне в Украине

Вы знаете, нападение на Израиль является эхом почти 20 месяцев войны, трагедии и жестокости, причиненных народу Украины, людям, которые сильно пострадали после того, как Путин начал свое полное вторжение. Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилований, которые россияне использовали как оружие, и тысячи и тысячи украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, украденных у родителей. Это плохо.

[…] В начале этого года я сел на борт Air Force One для секретного рейса в Польшу. Там я сел в поезд с затемненными окнами на 10-часовую поездку в одну сторону в Киев, чтобы стоять с народом Украины в канун годовщины их храброй борьбы с Путиным. Мне сказали, что я был первым американцем, вошедшим в зону боевых действий, неконтролируемую вооруженными силами Соединенных Штатов после президента Линкольна.

Со мной была только небольшая группа сотрудников службы безопасности и несколько советников. Но когда я вышел из поезда и встретил Зеленского, президента Зеленского, я не чувствовал себя одиноким. Я принес с собой идею Америки, обещание Америки людям, которые сегодня борются за то, за что мы боролись 250 лет назад: свободу, независимость, самоопределение. И когда я гулял по Киеву с президентом Зеленским, где издалека раздавались сирены воздушной тревоги, я почувствовал то, во что всегда верил сильнее, чем когда-либо прежде: Америка все еще является маяком для мира.

[ВАЖНО! Это лишь часть слов Байдена об Украине, приводить все — означает публикацию более половины речи, — ред.]

О связанности войн в Украине и Израиле

ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее. Они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию полностью ее уничтожить. Заявленной целью существования ХАМАСа является уничтожение государства Израиль и убийство евреев. ХАМАС не представляет палестинского народа. ХАМАС использует палестинских гражданских как живой щит, и невинные палестинские семьи очень страдают из-за них.

Между тем, Путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела настоящую государственность. Он утверждает, что Советский Союз создал Украину. И всего две недели назад он сказал миру, что если Соединенные Штаты и наши союзники перестанут помогать — ред. — а если Соединенные Штаты прекратят, то это сделают и наши союзники — военной поддержке Украине останется, цитирую, неделя жизни.

О пакете помощи обеим странам

В Израиле мы должны убедиться, что у них есть все необходимое для защиты своего народа сегодня и всегда. Пакет мер безопасности, который я направляю в Конгресс и прошу его сделать, является беспрецедентной приверженностью безопасности Израиля, которая усилит качественное военное превосходство Израиля, которым мы обязались: качественное военное превосходство. Мы позаботимся о том, чтобы "Железный купол" продолжал охранять небо над Израилем. Мы позаботимся о том, чтобы другие враждующие стороны в регионе знали, что Израиль сильнее, чем когда-либо, и помешаем распространению этого конфликта.

Посмотрите, в то же время, президент Нетаньяху и я снова обсудили вчера критическую потребность для Израиля действовать по законам войны. Это означает защиту гражданских лиц во время боя лучше. Население Газа срочно нуждается в пище, воде и лекарствах.

[…] Что касается Украины, я прошу Конгресс убедиться, что мы можем продолжать посылать Украине оружие, необходимое для непрерывной защиты себя и своей страны, чтобы Украина могла остановить жестокость Путина в Украине. Им это удается. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину в считанные дни. Более чем через год Путин потерпел неудачу, и он продолжает терпеть неудачу.

[…] С самого начала я сказал, что не пошлю американских войск воевать в Украину. Все, о чем Украина просит, – это помощь, оружие, боеприпасы, потенциал, способность оттеснить вторгшиеся российские войска со своей земли. А системы ПВО сбивать российские ракеты до того, как они уничтожат украинские города.

Позвольте мне прояснить кое-что. Мы отправляем в Украину технику, лежащую у нас на складах. И когда мы используем деньги, выделенные Конгрессом, мы используем их для пополнения наших собственных складов, наших запасов новым оборудованием. Техника, защищающая Америку и сделанная в Америке. Ракеты Patriot для батарей ПВО, изготовленные в Аризоне. Артиллерийские снаряды производятся в 12 штатах по всей стране, в Пенсильвании, Огайо, Техасе. И много другого. Вы знаете, как и во время Второй мировой войны сегодня патриотические американские рабочие строят арсенал демократии и служат делу свободы.

Мы, как сказала моя подруга Мадлен Олбрайт, незаменимая нация.

Сегодня во всем мире есть невинные люди, надеющиеся благодаря нам. Кто верит в лучшую жизнь благодаря нам. Которые отчаянно стремятся не быть нами забытыми. И которые нас ждут.

Но время имеет немаловажное значение. […] Мы не можем позволить мелочной, партийной, гневной политике стать на пути выполнения наших обязанностей как великой нации. Мы не можем и не позволим победить таким террористам, как ХАМАС, и тиранам, как Путин. Я отказываюсь разрешить этому произойти.

Полный текст речи на английском языке можно прочитать на сайте The New York Times по ссылке.