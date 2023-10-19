После ATACMS: Зеленский обсудил с Байденом дальнейшее усиление Украины

Зеленский в очередной раз поблагодарил США за поддержку

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Президент Украины поблагодарил его за передачу ракет ATACMS и обсудил дальнейшую военную помощь нашей стране.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Кроме помощи Украине главы двух государств обсудили ситуацию в Израиле.

Владимир Зеленский рассказал, что договоренности о передаче ракет ATACMS были достигнуты между Украиной и США некоторое время назад, однако держались в секрете. Вместе с тем он отметил, что украинцев очень вдохновило получение этого оружия, которое ВСУ успешно уже используют на поле боя.

"Поблагодарил также за плодотворный визит спецпредставительницы США Пенни Прицкер, во время которого мы начали продуктивные переговоры о путях использования замороженных российских активов. Проинформировал о недавнем законе о политически значимых лицах, принятых украинским парламентом для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС", — поделился глава государства.

Также украинский президент обсудил с Джо Байденом его визит в Израиль и подчеркнул, что это было сделано с "целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей". Главы двух государств также обсудили дальнейшие шаги в продвижении Формулы мира, а Джо Байден пообещал послать своего представителя на следующую встречу советников на Мальте, которая состоится в конйе октября.

"Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее Телеграф рассказывал, что Джо Байден хочет пригласить у Конгресса огромную сумму для помощи Украине и не только. СМИ узнали, о чем идет речь.