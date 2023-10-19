Після ATACMS: Зеленський обговорив із Байденом подальше посилення України

Зеленський вкотре подякував США за підтримку

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Президент України подякував йому за передачу ракет ATACMS та обговорив подальшу військову допомогу нашій країні.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Крім допомоги Україні, глави двох держав обговорили ситуацію в Ізраїлі.

Володимир Зеленський розповів, що домовленості про передачу ракет ATACMS було досягнуто між Україною та США деякий час тому, проте трималося в секреті. Водночас він зазначив, що українців дуже надихнуло отримання цієї зброї, яку ВСУ успішно вже використовують на полі бою.

"Дякував також за плідний візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер, під час якого ми розпочали продуктивні переговори про шляхи використання заморожених російських активів. Поінформував про нещодавній закон про політично значущі особи, прийняті українським парламентом для просування реформ і початку переговорів про вступ до ЄС", — поділився Глава держави.

Також український президент обговорив з Джо Байденом його візит до Ізраїлю та наголосив, що це було зроблено з "метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей". Глави двох держав також обговорили подальші кроки у просуванні Формули миру, а Джо Байден пообіцяв послати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті, яка відбудеться у кінці жовтня.

"Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США у нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії", — резюмував Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джо Байден хоче запросити у Конгресу величезну суму для допомоги Україні й не тільки. ЗМІ дізналися, про що йдеться.