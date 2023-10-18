Вистачить на весь рік: Байден хоче запросити у Конгресу величезну суму для України і не тільки

У Вашингтоні кажуть, що запит буде оформлено до кінця тижня

Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу новий пакет допомоги на 100 мільярдів доларів, до якого увійдуть гроші на допомогу Україні й не лише.

Як інформує Bloomberg, у пакет увійде допомога Україні та Ізраїлю, кошти на забезпечення захисту кордонів від нелегальних мігрантів та підтримання безпеки у Тайвані.

Видання зазначає, що рішення об’єднати пакети допомоги пов’язане з тим, що у Конгресі питання надання допомоги Ізраїлю має велику підтримку, тоді як тема України викликає критику з боку республіканців. Крім того, до цього запиту буде включено фінансування безпеки на кордоні, оскільки ці конгресмени часто пов’язують приплив нелегальних мігрантів зі зростаючими витратами на допомогу іншим країнам.

Як повідомляється, одне із джерел видання повідомило, що хоч деталі опрацьовуються, але очікується, що ця сума буде виділена так, щоб покрити весь фінансовий рік. Попередній запит Білого дому, який включав допомогу Україні у розмірі 24 мільярди доларів, охоплював лише тримісячний період.

При цьому також невідомо коли Палата представників (нижня палата) розгляне цю пропозицію, оскільки незрозуміло, коли там буде обрано нового спікера.

Лідер більшості в Сенаті (верхня палата) Чак Шумер у вівторок заявив, що очікує, що адміністрація направить запит "до кінця цього тижня".

"Ми хотіли б, щоб додатковий пакет було передано якнайшвидше, тому що потреби великі як в Ізраїлі, так і в Україні", — сказав він.

Яка частина з цих 100 мільярдів буде призначена для України наразі невідомо.

Як повідомлялося раніше, Україна вперше у цій війні застосувала американські далекобійні ракети ATACMS. При цьому в західних ЗМІ повідомили, що рішення про прискорення їх передачі ЗСУ було ухвалено через проблеми з контрнаступом.