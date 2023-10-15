США готують новий пакет допомоги для України та Ізраїлю: сума перевершить усі очікування

Білий дім хоче провести активні консультації з Конгресом

Президент США Джо Байден на новому тижні запросить у Конгресу новий пакет військової допомоги для України та Ізраїлю, який "значно перевищить" 2 мільярди доларів.

Як розповів радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю каналу CBS, цього тижня адміністрація президента проведе "інтенсивні консультації" з Конгресом щодо виділення нового пакету військової допомоги.

При цьому проблема полягає в тому, що після усунення спікера нижньої палати Конгресу ухвалення відповідного закону затримується.

"Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він має намір звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи йдеться про єдиний пакет допомоги на 2 мільярди для України, Ізраїлю та, можливо, Тайваню, Салліван відповів, що сума буде "значно більшою". Він не став вдаватися до подробиць вмісту пакета, але зазначив, що там буде необхідне військове обладнання, щоб Україна могла захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, а Ізраїль — відбитися від терористичної загрози.

Як повідомлялося раніше, розмови про об’єднання пакетів військової допомоги Україні та Ізраїлю тривають майже тиждень. Раніше повідомлялося, що таку ідею було висунуто, щоб спробувати подолати опір ультраправого крила республіканської партії, яка виступає проти підтримки України, але підтримує Ізраїль.

Втім, деякі республіканці все ж таки виступили проти цієї ідеї.