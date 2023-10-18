Хватит на весь год: Байден хочет запросить у Конгресса огромную сумму для Украины и не только

В Вашингтоне говорят, что запрос будет оформлен до конца недели

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса новый пакет помощи на 100 миллиардов долларов, в который войдут деньги на помощь Украине и не только.

Как информирует Bloomberg, в пакет войдет помощь Украине и Израилю, средства на обеспечение защиты границ от нелегальных мигрантов и поддержание безопасности в Тайване.

Издание отмечает, что решение объединить пакеты помощи связано с тем, что в Конгрессе вопрос выделения помощи Израилю имеет большую поддержку, в то время, как тема Украины вызывает критику со стороны ряда республиканцев. Кроме того, в этот запрос будет включено финансирование безопасности на границе, поскольку эти же конгрессмены часто связывают приток нелегальных мигрантов с растущими расходами на помощь другим странам.

Как сообщается, один из источников издания сообщил, что хоть детали прорабатываются, но ожидается, что эта сумма будет выделена так, чтобы покрыть весь финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, который включал помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов, охватывал только трехмесячный период.

При этом, также неизвестно когда Палата представителей (нижняя палата) рассмотрит это предложение, поскольку непонятно, когда там будет избран новый спикер.

Лидер большинства в Сенате (верхняя палата) Чак Шумер во вторник заявил, что ожидает, что администрация направит запрос "к концу этой недели".

"Мы хотели бы, чтобы дополнительный пакет был передан как можно быстрее, потому что потребности велики как в Израиле, так и в Украине", — сказал он.

Какая часть из этих 100 миллиардов будет предназначена для Украины пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Украина впервые в этой войне применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. При этом в западных СМИ сообщили, что решение об ускорении их передачи ВСУ было принято из-за проблем с контрнаступлением.