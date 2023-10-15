США готовят новый пакет помощи для Украины и Израиля: сумма превзойдет все ожидания

Белый дом хочет провести активные консультации с Конгрессом

Президент США Джо Байден на новой неделе запросит у Конгресса новый пакет военной помощи для Украины и Израиля, который "значительно превысит" 2 миллиарда долларов.

Как рассказал советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью каналу CBS, на этой неделе администрация президента проведет "интенсивные консультации" с Конгрессом относительно выделения нового пакета военной помощи.

При этом проблема заключается в том, что после отстранения спикера нижней палаты Конгресса, принятие соответствующего закона задерживается.

"Но нам нужно, чтобы Конгресс действовал. И президент четко дал понять, что он намерен обратиться в Конгресс с пакетом финансирования для Украины, а также продолжением поддержки Израиля", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о едином пакете помощи на 2 миллиарда для Украины, Израиля и, возможно, Тайваня, Салливан ответил, что сумма будет "значительно больше". Он не стал вдаваться в подробности содержимого пакета, но отметил, что там будет необходимое военное оборудование, чтобы Украина могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а Израиль — отбиться от террористической угрозы.

Как сообщалось ранее, разговоры об объединении пакетов военной помощи Украине и Израилю идут почти неделю. Ранее сообщалось, что такая идея была выдвинута, чтобы попытаться преодолеть сопротивление ультраправого крыла республиканской партии, которая выступает против поддержки Украины, но поддерживает Израиль.

Впрочем, некоторые республиканцы все же выступили против этой идеи.