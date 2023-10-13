Байден хочет связать в один пакет помощь Израилю и Украине: когда он представит свой план

Некоторые республиканцы не намерены поддерживать эту идею

На следующей неделе президент США Джо Байден сделает запрос на дополнительное финансирование, предложив голосовать за выделение военной помощи Израилю и Украине в одном пакете. Однако некоторые республиканцы будут выступать против такого решения.

О том, что глава США вынесет на голосование этот вопрос, на брифинге в четверг, 12 октября, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Уточнять подробностей она не стала, пишет Reuters.

Человек, знакомый с этим вопросом, ранее сообщил, что администрация Байдена планирует запросить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь. Они будут предназначаться Израилю после нападения на страну боевиков ХАМАС, и Украине, которая борется с вторжением россии в течение 20 месяцев.

Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам связать помощь Израилю с помощью Украине. Любая мера по финансированию должна быть одобрена двумя органами: Сенатом США, возглавляемым коллегами Байдена-демократами, и контролируемой республиканцами Палатой представителей. Этот орган сейчас находится в кризисе, так как его предыдущего главу отправили в отставку, а новый еще не избран.

По данным NBC News, план финансирования Байдена также может включать и финансирование на другие вопросы безопасности. Речь о деньгах для Тайваня и южной границы США.

Как сообщал "Телеграф", 11 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине. Его стоимость составляет 200 миллионов долларов, в пакет вошли ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия, боеприпасы для HIMARS и другое.