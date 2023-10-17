Передача ATACMS Украине: стало известно, почему Байден решился на такой шаг

Ракеты должны свести на нет любые логистические преимущества россии

Украина впервые в этой войне применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. Они были использованы для ударов по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске во вторник, 17 октября.

Как пишет американское издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден ранее не решался поставить эти ракеты, опасаясь эскалации конфликта в Украине. Однако, по данным издания, он решился передать ATACMS после того, как расчеты администрации изменились из-за медленного украинского контрнаступления.

Байден сообщил о своем решении отправить ракеты во время встречи в Белом доме 21 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это решение также было принято в связи с растущей обеспокоенностью администрации по поводу наращивания россией войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшим российским движением за последние несколько месяцев.

"Доставка и использование на поле боя, подтвержденное двумя людьми, знакомыми с этим шагом, знаменует собой серьезное усиление защиты Украины администрацией (США. — Ред.), которая впервые предоставила киевским силам возможность поражать российские цели далеко за линией фронта", — отмечает Politico.

Издание подчеркивает, что за последнюю неделю российские войска предприняли серию в основном безуспешных атак на украинские позиции в Авдеевке на востоке Донецкой области, которые были отбиты с большими потерями со стороны рф.

"В ближайшие недели ожидаются новые атаки вдоль сотен миль украинской линии фронта, поэтому крайне важно, чтобы Украина имела системы ATACMS большей дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые логистические преимущества россии", — пишет Politico.

Издание предполагает, что новость о поставках ATACMS может положить конец более чем годовой критике со стороны проукраинских защитников, которые утверждали, что США должны были поставить эти ракеты в Украину гораздо раньше. Отмечается, что Киев хотел, чтобы ракеты более эффективно атаковали российские цели на территории Украины, и начал кампанию влияния, чтобы оказать давление на администрацию, чтобы она предоставила их.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что первым о применении ATACMS в Украине написало издание The Wall Street Journal. Оно также сообщило, что предоставленные Украине ракеты ATACMS имеют дальность около 160 километров.

Позже в своем видеообращении вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию. Он также поблагодарил Соединенный Штаты за передачу этого критически важного вооружения.